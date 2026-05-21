Матч серии плей-офф МХЛ завершился массовой дракой хоккеистов

Игроки «Локомотива» и «Спартака» устроили массовую драку в матче плей-офф МХЛ

Массовая драка произошла в конце матча финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Локомотивом» из Ярославля и «Спартаком» из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Потасовка между хоккеистами началась после победной шайбы ярославского клуба, когда один из игроков «Локомотива» подъехал к вратарю москвичей. На льду одновременно завязалось несколько драк. Нападающего «Локомотива» Романа Лутцева пришлось под руки отводить в раздевалку, ему понадобилась медицинская помощь.

По итогам драки четыре хоккеиста «Спартака» и два хоккеиста «Локомотива» получили по двухминутному штрафу. Ударивший соперника клюшкой вратарь «Спартака» получил дисциплинарный штраф до конца матча.

26 апреля во втором матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая драка хоккеистов. Судья принял решение удалить всех находившихся на льду игроков.

Ранее Фетисов признался, что ему нравятся драки в хоккее.