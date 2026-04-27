Фетисов признался, что ему нравятся драки в хоккее

Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о массовых драках, произошедших в матче полуфинала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом», передает РИА Новости.

«Драки сейчас — это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то — нет. Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного», — сказал Фетисов.

По ходу первого тайма произошла массовая драка, в результате которой были удалены обе пятерки хоккеистов.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда». Первая игра, которая также прошла в Ярославле, завершилась победой «Авангарда» со счетом 5:2. Третья игра серии состоится в Омске 28 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. Четвертый матч тоже пройдет на домашнем стадионе «Авангарда» — 30 апреля.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее Никита Кучеров вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян.

 
