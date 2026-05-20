Названа причина, из-за которой «Краснодар» не выиграл РПЛ

Бывший футболист Михаил Гершкович выразил уверенность, что единственной причиной того, что «Краснодар» не выиграл в Российской премьер-лиге (РПЛ), стало поражение «быков» от московского «Динамо» в 29-м туре. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У «Краснодара» не было никаких проблем, ни с игроками, ни со скамейкой. Команде стать чемпионом помешало только поражение от «Динамо» в 29-м туре. «Быки» играли достойно, хорошо, но не реализовали свои возможности. Мне кажется, что причина в том, что «Краснодар» уступил «Динамо» и ни в чем больше», — указал он.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

