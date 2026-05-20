Вратарю «Рубина» подарили годовой запас пива

Вратарю «Рубина» Ставеру подарили годовой запас безалкогольного пива
Вратарю казанского «Рубина» Евгению Ставеру подарили годовой запас безалкогольного пива. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

28-летний голкипер казанской команды получил награду за то, что провел больше всего «сухих» матчей в сезоне — он не пропустил ни одного мяча в семи встречах. Следом по этому показателю расположились Денис Адамов («Зенит»), Станислав Акгацев («Краснодар»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Богдан Овсянников («Оренбург»).

В заключительном туре РПЛ «Рубин» и «Пари Нижний Новгород» установили ничью со счетом 2:2. Казанская команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 43 балла за 30 матчей.

По итогам 30 туров РПЛ петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, набрав 68 очков после победы в финальном матче над «Ростовом» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», который в параллельном матче переиграл «Оренбург» и заработал 66 очков. Третьим стал московский «Локомотив» с 49 очками, несмотря на проигрыш ЦСКА в 30-м туре.

