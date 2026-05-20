«Может не только прыгать»: французский хореограф о Трусовой

Хореограф Ришо оценил работу с фигуристкой Трусовой
Французский хореограф Бенуа Ришо поделился впечатлениями от совместной работы с российской фигуристкой Александрой Трусовой и раскрыл, на на постановку программы у них было пять дней. Его слова приводятся в Telegram-канале «Всем лутц!».

«Могу лишь сказать, что это более взрослая и зрелая музыка, в программе есть музыкальное развитие, но основа — больше в сторону классики. Наша работа получилась очень интересной. Мне очень понравился результат, хочется верить, что люди увидят: она может не только прыгать», — указал он.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции.

Ранее Ришо объяснил причину отказа от работы с Еленой Костылевой.

 
