Путин заявил, что Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта

Президент России Владимир Путин в Пекине по итогам переговоров с китайским председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта.

«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде», — сказал Путин.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись 20 мая и продлились почти три часа. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая спортивную сферу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2025 года комитет рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее в Японии отказались допускать российских паратриатлетов с флагом.

 
