ЦСКА может возглавить тренер из топ-5 европейских лиг

Московский ЦСКА ведет переговоры с двумя кандидатами на пост главного тренера команды на следующий сезон. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Первый вариант предполагает оставить на должности Дмитрия Игдисамова, который исполнял обязанности главного тренера после увольнения Фабио Челестини в мае этого года. Второй вариант заключается в приглашении иностранного специалиста из чемпионата одной из топ-5 европейских лиг. Решение будет принято до конца мая.

Челестини, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. После этой победы ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

