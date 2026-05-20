В «Манчестер Сити» объяснили потерю титула АПЛ

Гвардиола назвал причины проигрыша «Сити» в чемпионской гонке «Арсеналу»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об итогах чемпионской гонки в Английской премьер-лиге (АПЛ), где его команда заняла второе место. Его слова передает пресс-служба клуба.

«У нас было много травм и много обстоятельств, которые от нас не зависели. Нам нужно набирать много очков, нам нужно иметь преимущество, иначе возникают обстоятельства, которые мы не можем контролировать. Мне бы очень хотелось в последнем туре выйти на поле против «Астон Виллы» дома, имея хоть какой-то шанс на титул. Но, к сожалению, мы не победили», — сказал Гвардиола.

В своем матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В его активе 82 очка, в то время как «горожане» набрали за сезон 78 баллов. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 по московскому времени.

Ранее Гвардиола оказался в ярости из-за утечки информации о его уходе из клуба.

 
