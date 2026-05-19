Первая ракетка мира о допинге: пришлось расплачиваться за ошибку, которую я не совершал

Теннисист Синнер заявил, что история с допингом сделала его сильнее
Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, говоря о своем отстранении за нарушение антидопинговых правил, признался, что самым тяжелым временем для него стали месяцы перед дисквалификацией. Его слова приводит издание L'Équipe.

«Я ни с кем не мог об этом поговорить. Но я верю, что ничего не происходит просто так. Убежден, что все это сделало меня сильнее. Не сказал бы, что это кардинально изменило меня как человека, но точно заставило многое осознать. Это был очень сложный эпизод, потому что пришлось расплачиваться за ошибку, которую я не совершал», — поделился он.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. 15 февраля 2025 года WADA и Синнер заключили соглашение об урегулировании дела на основе признания «частичной халатности команды». В итоге он был дисквалифицирован на три месяца — с 9 февраля по 4 мая 2025 года.

Ранее Людмила Самсонова не прошла во второй круг теннисного турнира в Страсбурге.

 
