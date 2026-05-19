Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии

«Арсенал» стал победителем чемпионата Англии
Andrew Couldridge/Action Images via Reuters

Лондонский «Арсенал» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Это стало возможным после того, как «Манчестер Сити» в матче 37-го тура чемпионата сыграл вничью с «Борнмутом» с результатом 1:1. Первый гол в матче, который состоялся 19 мая, оформил Эли Крупи из «Борнмута» на 39-й минуте игры. «Горожане» отыгрались на 95+5-й минуте, мяч забил Эрлинг Холанд.

В своем матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В его активе 82 очка, в то время как «горожане» набрали за сезон 78 баллов. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 по московскому времени.

«Арсеналу» также предстоит игра в финале Лиги чемпионов, где лондонцы встретятся с французским «ПСЖ». Игра пройдет 30 мая на стадионе в Будапеште, Венгрия.

Ранее появилась информация, что Хосеп Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о его уходе из «Манчестер Сити»

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!