«Арсенал» выиграл чемпионат Англии

Лондонский «Арсенал» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Это стало возможным после того, как «Манчестер Сити» в матче 37-го тура чемпионата сыграл вничью с «Борнмутом» с результатом 1:1. Первый гол в матче, который состоялся 19 мая, оформил Эли Крупи из «Борнмута» на 39-й минуте игры. «Горожане» отыгрались на 95+5-й минуте, мяч забил Эрлинг Холанд.

В своем матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В его активе 82 очка, в то время как «горожане» набрали за сезон 78 баллов. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 по московскому времени.

«Арсеналу» также предстоит игра в финале Лиги чемпионов, где лондонцы встретятся с французским «ПСЖ». Игра пройдет 30 мая на стадионе в Будапеште, Венгрия.

Ранее появилась информация, что Хосеп Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о его уходе из «Манчестер Сити»