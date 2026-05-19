Английский клуб отстранили от борьбы за выход в АПЛ за шпионаж

«Саутгемптон» отстранили от матча за выход в АПЛ за шпионаж
Независимая дисциплинарная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) исключила «Саутгемптон» из финала плей‑офф Чемпионшипа. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис в социальной сети X.

В связи с эти клуб был лишен возможности бороться за выход в Английскую премьер-лигу.

Причиной для такого наказания стали многочисленные факты несанкционированной съемки тренировок соперников. Речь идет о шпионаже в отношении трех клубов: в декабре 2025 года перед матчем с «Оксфордом», в апреле 2026 года перед игрой с «Ипсвичем» и в мае перед полуфиналом плей-офф с «Мидлсбро».

Основной инцидент для разбирательств произошел 7 мая, когда представляющий «Саутгемптон» человек приехал на парковку гольф-клуба рядом с тренировочной базой «Мидлсбро» в Роклифф-парке, после чего пробрался на возвышенность, с которой открывается вид на поле, и начал съемку тренировки.

После этого в «Мидлсбро» заметили шпиона и потребовали от него представиться, однако мужчина при них быстро удалил все записи и скрылся. Фотограф «Мидлсбро» сфотографировал мужчину, после чего он был найдены на официальном сайте «Саутгемптона».

После этого EFL предъявила клубу обвинения по двум статьям регламента: правилу 3.4 (требование добросовестных отношений между клубами) и правилу 127 (запрет на наблюдение за тренировками соперника в течение 72 часов до матча). При этом, как указывается, клуб признал свою вину. Помимо исключения из борьбы за АПЛ с «Саутгемптона» снимут четыре очка на старте Чемпионшипа сезона-2026/27.

