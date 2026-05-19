Мбаппе хотят подписать в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо проявляет интерес к подписанию нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в лондонский клуб. Об этом пишет Football365.

Согласно опубликованной информации, английский клуб уже связался с матерью Мбаппе, которая также является его агентом. Новый тренер «синих» настаивает на воссоединении с игроком на «Стэмфорд Бридж». У Алонсо были хорошие отношения с Мбаппе, когда он работал в «Реале».

Мбаппе публично высказывал недовольство, что оказался для тренера «Реала» лишь четвертым форвардом команды.

5 мая появилась информация о том, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее Жозе Моуринью был удивлен поведению форварда «Реала» Мбаппе.