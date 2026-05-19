«Локомотив» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершилась с результатом 4:1. Голами в составе ярославского клуба отметились Байрон Фрейз, который оформил дубль, Никита Кирьянов и Артур Каюмов. Единственную шайбу казанцев забросил Александр Хмелевски.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Локомотива». Шестая игра финала Кубка Гагарина состоится в Казани 21 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В полуфинале Кубка Гагарина команда из Казани одолела магнитогорский «Металлург», выиграв серию до четырех побед с результатом 4-1. Ярославская команда сумела переломить ход серии с омским «Авангардом» и выиграть с результатом 4-3.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

