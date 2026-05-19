Фигурист Гуменник в Лас-Вегасе сфотографировался у Эйфелевой башни

petr_og/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский фигурист Петр Гуменник посетил Лас-Вегас и поделился фотографиями оттуда на своей странице в социальных сетях.

Он позирует в ковбойской шляпе на фоне местной Эйфелевой башни, окрашенной в цвета французского флага. Эта достопримечательность является уменьшенной копией знаменитой парижской Эйфелевой башни и расположена на территории отеля Paris Las Vegas.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее Гуменник ответил на вопрос о завершении карьеры.

 
