Французский хореограф затребовал $15 тыс. за постановку программы чемпионке России

Французский хореограф Бенуа Ришо мог поработать в России с ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 14-летней Еленой Костылевой. Об этом сообщает Sport24.

Согласно опубликованной информации, остановка не состоялась из-за финансовых запросов француза. Ришр захотел за свою работу с Костылевой $15 тыс., что превышает среднюю для российского фигурного катания выплату постановщику примерно в три раза.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции. В прошлом сезоне он ставил программы российским спортсменам: произвольный танец Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также произвольную программу Софье Муравьевой.

Для нового сезона он поставил программу Кагановской и Некрасову, а также работал с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и Камилой Валиевой. Согласно информации СМИ, он должен был также работать с Муравьевой, однако это сорвалось из-за того, что фигуристка покинула группу Алексея Мишина.

Ранее Валиева обратилась с благодарностью к хореографу Ришо.