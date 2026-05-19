Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Спорт

Вторая ракетка мира пропустит Уимблдон из-за травмы

Испанский теннисист Алькарас не сыграет на Уимблдоне из-за травмы
Tingshu Wang/Reuters

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне — турнире серии Большого шлема. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мое восстановление идет по плану, и я чувствую себя гораздо лучше, но, к сожалению, я еще не готов играть, поэтому мне приходится пропустить травяной сезон — Queen's Club (турнир категории ATP 500) и Уимблдон. Это два очень особенных турнира для меня, и мне будет их сильно не хватать», — написал он.

Алькараса беспокоит травма запястья. Из-за нее он уже снялся с другого турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Всего испанский теннисист не выходит на корты с середины апреля.

Алькарас — победитель семи турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель 26 турниров ATP в одиночном разряде, самый молодой обладатель карьерного Большого шлема, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде. Он — самая молодая первая ракетка мира в истории. На сегодняшний момент лидерство в ATP занимает итальянец Янник Синнер.

Ранее Людмила Самсонова не прошла во второй круг теннисного турнира в Страсбурге.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!