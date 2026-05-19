Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне — турнире серии Большого шлема. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мое восстановление идет по плану, и я чувствую себя гораздо лучше, но, к сожалению, я еще не готов играть, поэтому мне приходится пропустить травяной сезон — Queen's Club (турнир категории ATP 500) и Уимблдон. Это два очень особенных турнира для меня, и мне будет их сильно не хватать», — написал он.

Алькараса беспокоит травма запястья. Из-за нее он уже снялся с другого турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Всего испанский теннисист не выходит на корты с середины апреля.

Алькарас — победитель семи турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель 26 турниров ATP в одиночном разряде, самый молодой обладатель карьерного Большого шлема, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде. Он — самая молодая первая ракетка мира в истории. На сегодняшний момент лидерство в ATP занимает итальянец Янник Синнер.

