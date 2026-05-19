«Динамо» хочет вернуть бывшего тренера

Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с «Динамо» зарплату в €2,4 млн в год. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как указано в публикации, такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги. Изначально речь шла о зарплате в €3 млн, однако позднее сумма была снижена.

Шварц занимал пост главного тренера «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. При нем команда завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2021/22, а широкой публике стали известны молодые футболисты Арсен Захарян и Константин Тюкавин. После этого он работал в берлинской «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда команда занимала последнее место в Бундеслиге. В декабре 2023 года Шварц подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз».

В завершившимся сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» оказалось на седьмой строчке, имея в активе 45 очков. Сначала команду тренировал Валерий Карпин, который был уволен по ходу сезона, после этого клуб стал тренировать Ролан Гусев.

