Неймар расплакался после попадания на ЧМ-2026 и попал на видео

Форвард Неймар расплакался после попадания в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бразильский нападающий Неймар не смог сдержать эмоций после того, как узнал, что вошел в окончательную заявку национальной сборной на чемпионат мира — 2026. Видео с его реакцией распространилось в социальных сетях.

Неймар расплакался, когда узнал, что тренер сборной Бразиии Карло Анчелотти включил его в заявку.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве — 2026 Бразилия сыграет в одной группе с Марокко (14.06), Гаити (20.06) и Шотландией (25.06).

Неймар, выступающий за «Сантос», в конце 2025 года получил травму мениска левого колена, из-за чего пропустил концовку сезона. В начале 2026 года бразилец столкнулся с рецидивами, включая проблемы с подколенным сухожилием и бедром. Всего в текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть мячей.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

Ранее появилась информация, что Неймар получил итальянское гражданство.

 
