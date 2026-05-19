Лыжники Коростелев и Непряева станут мастерами спорта международного класса

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получат звания мастеров спорта международного класса. Об этом рассказала член президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе в комментарии «Матч ТВ».

«Савелий Коростелев и Дарья Непряева находятся в процессе получения звания мастера спорта международного класса», — указала она.

Коростелев и Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Непряева за все время выступления на международной арене медалей завоевать не сумела.

Ранее Коростелев ответил Вяльбе на совет «притухнуть».