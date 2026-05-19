Аршавин: мне сказал тренер, что я не заиграю из-за роста

Аршавин: не думал, что стану футболистом
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию и бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин признался, что не думал о футбольной карьере, передает «Матч ТВ».

«Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста», — сказал Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с петербургским клубом. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат», за которой играл с 2016 года. После этого он начал работать в структуре «Зенита» с января 2022 года в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию. Он курирует молодежный футбол, включая Академию, «Зенит»-2 и молодежные команды, являясь фактически руководителем спортивной части Академии.

Ранее была раскрыта зарплата Аршавина в «Кайрате».

 
