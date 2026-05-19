Игрок «Краснодара» Гонсалес о втором месте в РПЛ: не все зависело от нас

Александр Вильф/РИА Новости

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил, что в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) не все зависело от них, передает «Чемпионат».

«Естественно, все хотели победить, все хотели выиграть чемпионство, но это не удалось. Отдавали всё, иногда выходило действительно хорошо, иногда были ошибки, но в целом, кажется, что прошли большой сезон и должны гордиться этим», — сказал Гонсалес.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Ранее российский тренер заявил, что «Краснодар» подарил чемпионство «Зениту».

 
