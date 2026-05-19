Российская волейболистка войдет в Международный зал славы волейбола в США

Российская волейболистка Екатерина Гамова войдет в Международный зал славы волейбола (IVHF) в США, сообщает пресс-служба (IVHF)

Включение Гамовой в Зал славы состоится 17 октября.

«Ее глобальное влияние, стабильное превосходство и незабываемые выступления определили целую эпоху женского волейбола и вдохновили будущие поколения спортсменов по всему миру», — говорится в сообщении.

Гамова — волейболистка национальной сборной в 1999—2012 и 2014 годах, двукратная чемпионка мира. Она — заслуженный мастер спорта России, лучшая спортсменка России в 2010 году и факелоносец церемонии открытия Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани.

Екатерина Гамова замужем за Михаилом Мукасеем, кинооператором и продюсером. Они поженились 17 августа 2012 года. Михаил Мукасей — сын известного режиссера Светланы Дружининой. У пары есть сын, родившийся 15 сентября 2019 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских атлетов. Однако некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. В частности, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее Гамова поделилась редкими фото с сыном, не скрывая его лица.

 
