Федерация хоккея России направила апелляцию в CAS по решению о недопуске юниоров

Федерация хоккея России (ФХР) направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу о недопуске российских юниоров к международным соревнованиям, передает «Матч ТВ».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

