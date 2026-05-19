Шесть российских хоккеистов могут впервые выиграть Кубок Стэнли

Определились четыре полуфиналиста Кубка Стэнли 2026 года. В финале Восточной конференции «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», в финале Запада встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс».

Из восьми российских хоккеистов, которые продолжают участие в турнире, шесть могут выиграть трофей впервые: Павел Дорофеев («Вегас»), Иван Демидов («Монреаль»), Захар Бардаков («Колорадо»), Александр Никишин, Андрей Свечников, Петр Кочетков (все «Каролина»).

Валерий Ничушкин выигрывал трофей с «Колорадо», а Иван Барбашев по разу с «Сент-Луисом» и «Вегасом».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее сообщалось о том, что российский форвард «Вегаса» лидирует в списке снайперов Кубка Стэнли.