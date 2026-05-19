Российский тренер клуба РПЛ может возглавить ПАОК

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев может возглавить греческий ПАОК, сообщает «МЯЧ RU».

Отмечается, что Талалаев является фаворитом президента клуба Ивана Саввиди на пост. Также в ПАОКе хотят видеть весь тренерский штаб Талалаева в команде. Ожидается, что Рэзван Луческу, возглавляющий сейчас ПАОК, возглавит турецкий «Бешикташ».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» заняла шестое место. По итогам 30 туров РПЛ петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, набрав 68 очков после победы в финальном матче над «Ростовом» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», который в параллельном матче переиграл «Оренбург» и заработал 66 очков. Третьим стал московский «Локомотив» с 49 очками, несмотря на проигрыш ЦСКА в 30-м туре. Четвертое место занял московский «Спартак», отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что Талалаеву место в цирке.