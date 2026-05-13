Легенда «Спартака» заявил, что тренеру клуба РПЛ место в цирке

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов заявил в эфире «Коммент.Шоу»., что наставнику калининградской «Балтики» Андрею Талалаеву место в цирке.

«Я недолюбливаю Талалаева. Он правильно недавно сказал: «Если бы я не был тренером, я был бы дрессировщиком». В цирке, блин. Вот там ему место», — сказал Бубнов.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» уступила московскому «Локомотиву». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее Талалаев заявил, что половину команд РПЛ нужно распустить.

 
