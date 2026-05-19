Аршавин оценил вклад Соболева в победу «Зенита» в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал большим вклад Соболева в победу клуба в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Саша — молодец. Он внёс большой вклад в победу «Зенита». Если бы с ним что‑то случилось, то некому было бы забивать», — сказал Аршавин.

В завершившемся сезоне РПЛ Соболев забил десять мячей в 28 матчах. В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее футболисты «Зенита» на видео обыграли знаменитую сцену из фильма «Брат-2».