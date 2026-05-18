Футболисты «Зенита» на видео обыграли знаменитую сцену из фильма «Брат-2»

Игроки «Зенита» обыграли известную сцену из фильма «Брат-2» в самолете

Петербургский «Зенит» на своей официальной странице «ВКонтакте» опубликовал видеозапись из самолета, где футболисты команды Александр Ерохин и Ваня Дркушич обыграли знаменитую сцену из фильма «Брат-2».

В видео сначала идет отсылка к 100-летию клуба и задается вопрос игрокам, сидящим в самолете: «Вам еще по 100 повторить?»

«Нет, нам хватит», — сказал Ерохин.

«Мы домой летим», — добавил Дркушич.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее появилась информация, что бразильскому игроку «Зенита» вернут 30 млн рублей за опоздание на сборы.