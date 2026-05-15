Российский форвард «Вегаса» лидирует в списке снайперов Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли-2026.

Дорофеев реализовал дубль в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ против «Анахайм Дакс».

После этой встречи Дорофеев довел общее число своих голов в текущем плей-офф до девяти. По этому показателю он вышел в лидеры среди всех участников розыгрыша. Всего в 12 матчах на счету нападающего 11 очков (9 шайб + 2 передачи). Россиянин стал вторым игроком в истории «Вегаса», который забивал несколько голов в двух матчах плей-офф подряд.

«Вегас» выиграл серию у «Анахайма» со счетом 4-2. В полуфинале Кубка Стэнли команда встретится с «Колорадо Эвеланш».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

