Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Спартак» не может договориться о контракте с одним из своих лидеров

Менеджер Лепсая заявил, что переговоры «Спартака» и Барко застопорились
Александр Вильф/РИА Новости

Переговоры «Спартака» и полузащитника Эсекьеля Барко о продлении контракта застопорились. Об этом рассказал футбольный менеджер Тимур Лепсая в эфире «Коммент.Шоу».

«Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, — они на него сказали «нет», насколько я знаю. Думаю, зависит от денег», — указал он.

«Спартак» купил футболиста у аргентинского «Ривер Плейта» за €14 млн летом 2024 года. Действующее рабочее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Всего за «Спартак» Барко провел 72 игры во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 оформленных гола и 17 результативных передач.

17 мая «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Главным судьей встречи стал Рафаэль Шафеев.

«Спартак» набрал 46 очков и финишировал на пятом месте. Бронзовые медали завоевал «Локомотив», заработав 49 очков, который в параллельном матче проиграл ЦСКА со счетом 1:3.

Ранее Роман Зобнин заявил, что игроки «Спартака» виноваты в отсутствии медалей РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!