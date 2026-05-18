«Спартак» не может договориться о контракте с одним из своих лидеров

Переговоры «Спартака» и полузащитника Эсекьеля Барко о продлении контракта застопорились. Об этом рассказал футбольный менеджер Тимур Лепсая в эфире «Коммент.Шоу».

«Не то чтобы прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, — они на него сказали «нет», насколько я знаю. Думаю, зависит от денег», — указал он.

«Спартак» купил футболиста у аргентинского «Ривер Плейта» за €14 млн летом 2024 года. Действующее рабочее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Всего за «Спартак» Барко провел 72 игры во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 оформленных гола и 17 результативных передач.

17 мая «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Главным судьей встречи стал Рафаэль Шафеев.

«Спартак» набрал 46 очков и финишировал на пятом месте. Бронзовые медали завоевал «Локомотив», заработав 49 очков, который в параллельном матче проиграл ЦСКА со счетом 1:3.

