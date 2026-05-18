Пенальти в пользу «Зенита» в чемпионском матче с «Ростовом» назвали смешным

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло подверг критике назначение пенальти в пользу петербургского «Зенита» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пенальти в пользу «Зенита» смешной! На Западе такое даже не смотрят. Мяча близко даже нет. Ладно бы мяч игроку посылали, чтобы он мог завершать. Даже слов нет», — заявил он.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

