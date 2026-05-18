В «Локомотиве» смирились с потерей лидера

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что не ностальгировал по полузащитнику Дмитрию Баринову, который минувшим вечером впервые сыграл против бывшей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас у всех в клубе и в тренерским штабе теплые взаимоотношения с Дмитрием, но это уже перевернутая страница, мы уже довольно длительное время играем без него. Это надо принять и идти дальше», — заявил Галактионов.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 17 мая, завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи был назначен Артем Чистяков.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали. Чемпионом России сезона-2025/26 стал петербургский «Зенит».

