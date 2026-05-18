«Это вообще дурдом»: ветеран «Спартака» подверг критике Карпина

Бывший футболист московских «Спартака» и «Динамо», эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что не понимает, по какому принципу главный тренер сборной России Валерий Карпин собирает игровой состав.

«На чемпионат мира он не хочет ехать. Что ему там делать, тоже нечего. Не знает, как «Спартак», «Локомотив», «Динамо» [играют], говорит: «Я вообще не представляю». «Зенит» как играет. Тренер сборной и такое заявляет, понимаешь? Ну это вообще дурдом», — указал он.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

