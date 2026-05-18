Игрок ЦСКА: мы все играли плохо, а я не Месси, чтобы вытащить команду

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о своей игре после перехода в московский клуб, заявив о проблемах команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наверное, не получилось у команды в целом. Я не Лионель Месси, не могу взять и один всю команду вытащить. Если хорошо играет команда, то и я буду хорошо играть. В принципе, играли все плохо. Наверное, поэтому и не получилось сыграть так, как хотелось», — заявил он.

В зимнее трансферное окно 2026 года Козлов перебрался в армейский клуб из «Краснодара». Он сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два оформленных гола и одну результативную передачу.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков. После этой победы ЦСКА набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

Ранее тренер ЦСКА заявил о готовности остаться в клубе.

 
