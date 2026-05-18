Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Реал» объявил об уходе шестикратного победителя Лиги чемпионов

Капитан «Реала» Карвахаль покинет клуб после 13 лет в команде
Hannah McKay/Reuters

Мадридский «Реал» объявил, что капитан команды Дани Карвахаль покинет команду по окончании текущего сезона, об этом пишет пресс-служба клуба.

««Реал» хотел бы выразить свою благодарность и любовь одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», — сказано в заявлении.

Соглашение 34-летнего защитника с клубом истекает летом и продлеваться не будет. Футболист покинет команду на правах свободного агента.

Карвахаль является воспитанником академии «Реала». За карьеру в составе мадридского клуба он провел 450 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 65 голевых передач. Вместе с командой защитник шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Кубок страны, а также побеждал в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Всего на счету Карвахаля 25 трофеев.

В составе сборной Испании Карвахаль сыграл 52 матча. Он является чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Ранее стало известно, когда Жозе Моуринью возглавит «Реал».

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!