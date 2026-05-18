«Реал» объявил об уходе шестикратного победителя Лиги чемпионов

Капитан «Реала» Карвахаль покинет клуб после 13 лет в команде

Мадридский «Реал» объявил, что капитан команды Дани Карвахаль покинет команду по окончании текущего сезона, об этом пишет пресс-служба клуба.

««Реал» хотел бы выразить свою благодарность и любовь одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», — сказано в заявлении.

Соглашение 34-летнего защитника с клубом истекает летом и продлеваться не будет. Футболист покинет команду на правах свободного агента.

Карвахаль является воспитанником академии «Реала». За карьеру в составе мадридского клуба он провел 450 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 65 голевых передач. Вместе с командой защитник шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Кубок страны, а также побеждал в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Всего на счету Карвахаля 25 трофеев.

В составе сборной Испании Карвахаль сыграл 52 матча. Он является чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

