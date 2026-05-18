«Нет смысла о чем‑то мечтать»: капитан «Спартака» об итогах сезона в РПЛ

Зобнин заявил, что игроки «Спартака» виноваты в отсутствии медалей РПЛ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда упустила бронзовые медали. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сами виноваты, нужно было победить. Если сами не выигрываем, то нет смысла о чем‑то мечтать. Чего не хватило для победы над «Динамо»? Не хватило опасных моментов, не так много создали. Но то, что создали, можно было забивать. Была вязкая игра, много пауз и остановок. Сами виноваты», — сказал Зобнин.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

