Тренер ЦСКА заявил о готовности остаться в клубе

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что готов полноценно заместить должность главного тренера в предстоящем сезоне. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Готов ли я провести целый сезон? Да, вполне. От меня в этой ситуации ничего не зависит. Я честно трудился эти две недели в роли исполняющего обязанности главного тренера, сделал все, что мог. Остальное уже не от меня зависит. Я предпочитаю концентрироваться над тем, что могу контролировать», — заявил Игдисамов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее в ЦСКА рассказали, как обыграли «Локомотив».