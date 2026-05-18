Почетный президент РФС назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал лучшим тренером завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Его слова приводит РИА Новости.

«Лучший тренер сезона — это, как всегда, тренер чемпионов страны Сергей Семак. Это совершенно объективно. Лучший игрок, безусловно, Кордоба», — сказал Колосков.

Кордоба завершил чемпионат с 17 голами, став лучшим бомбардиром турнира. Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, выиграв с клубом семь чемпионских титулов.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

