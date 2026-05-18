Жозе Моуринью назначен главным тренером «Реала»

Reuters

Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Стороны полностью закрыли сделку, соглашение с 63-летним португальским специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Мадридский клуб выплатит «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта Моуринью в размере 6 миллионов евро. Ранее СМИ писали, что тренер также получит право голоса при формировании состава команды. Сам специалист прибудет в Мадрид после завершения матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее Моуринью удивился поведению форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

 
