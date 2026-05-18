Лидер «Краснодара» ответил, останется ли в команде в следующем сезоне

Кордоба заявил, что не знает, останется ли в «Краснодаре» в следующем сезоне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о своем будущем в клубе на следующий сезон. Его слова передает РИА Новости.

«Останусь ли я в «Краснодаре» на следующий сезон? Я не знаю», — сказал Кордоба.

Кордоба перешел в «Краснодар» в 2021 году из немецкой «Герты». Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2027 года. В завершившемся розыгрыше чемпионата России колумбиец забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром турнира. В составе «Краснодара» он выиграл золотые медали в сезоне-2024/25. В ноябре 2025 года Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее в «Локомотиве» назвали лучшим игроком сезона капитана «Краснодара».