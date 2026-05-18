«Обидно»: капитан «Краснодара» о серебре команды в РПЛ

Капитан «Краснодара» Сперцян назвал обидным серебро команды в РПЛ
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал итоговое второе место своей команды в чемпионате России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Ожидали этого. Сами упустили преимущество еще в игре с «Динамо». Горжусь командой. Это большой путь, который мы проходим вместе. В матче с «Оренбургом» договорились насладиться футболом и отблагодарить болельщиков, которые целый год поддерживают нас не только здесь, но и в целом. Мы проделываем хорошую работу. Конечно, обидно, но это часть футбола», — сказал Сперцян.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита».

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее в «Локомотиве» назвали лучшим игроком сезона капитана «Краснодара».

 
