19-летняя Андреева опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) опустилась с седьмого на восьмое место.

В мае 19-летняя спортсменка выступала на грунтовом турнире в Риме, где дошла до четвертьфинала и уступила четвертой ракетке мира американке Кори Гауфф. Андреева достигла отметки 4181 очков после участия в турнире.

Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, несмотря на поражение в третьем круге римского турнира. Вторую позицию сохранила Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Третьей идет Ига Швентек (Польша).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Даниил Медведев поднялся на две позиции в рейтинге ATP.