Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

19-летняя Андреева опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка России Андреева опустилась на восьмую строчку в рейтинге WTA
Ciro De Luca/Reuters

Первая ракетка России Мирра Андреева в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) опустилась с седьмого на восьмое место.

В мае 19-летняя спортсменка выступала на грунтовом турнире в Риме, где дошла до четвертьфинала и уступила четвертой ракетке мира американке Кори Гауфф. Андреева достигла отметки 4181 очков после участия в турнире.

Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, несмотря на поражение в третьем круге римского турнира. Вторую позицию сохранила Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Третьей идет Ига Швентек (Польша).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Даниил Медведев поднялся на две позиции в рейтинге ATP.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!