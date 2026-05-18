«Дорогого стоит»: Губерниев о бронзе «Локомотива» в РПЛ

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев подвел итоги завершившегося сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что третье место «Локомотива» заслужено. Его слова передает «Матч ТВ».

«Чемпионат прекрасен, обидно только, что мы в еврокубках не играем. Рад за «Зенит», рад и за «Краснодар». Но особенно рад за «Локомотив», потому что с российскими игроками попасть в тройку дорогого стоит. «Локомотив» впервые за несколько лет поднялся в тройку, с учетом философии клуба это было очень важно», — сказал Губерниев.

Встреча финального тура с участием «Локомотива» и ЦСКА проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее в ЦСКА рассказали, как обыграли «Локомотив».