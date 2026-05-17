Легенда РПЛ высказался о судьбе главного тренера «Динамо»

Экс-футболист Деменко: интересно посмотреть Гусева в «Динамо» еще два года
Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Ролана Гусева нужно оставить у руля московского «Динамо».

«Сложно сказать. По мне, допустим, Ролан Гусев действительно собрал команду. И, как бы там ни было, она показывала действительно неплохие отрезки. Было бы интересно посмотреть на Гусева в качестве главного тренера «Динамо», например, на два года. Все-таки это наш специалист – очень важный фактор, потому что я сторонник именно российских специалистов. Мы видим, что наши тренеры, которые приходят сейчас, они выигрывают. Взять тех же Мурада Мусаева и Сергея Богдановича Семака. Они уже доказали на протяжении времени, что именно их команды на протяжении многих лет становились чемпионами».

Ролан Гусев возглавил «Динамо» после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Под руководством Гусева бело-голубые выдали ряд ярких матчей весной, но закончили чемпионат РПЛ на седьмом месте, а также вылетели из Кубка России от «Краснодара», который затем лишили золотых медалей Премьер-лиги, обыграв в 29-м туре (2:1).

