Защитник «Зенита» заявил, что не зря перешел в клуб из ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после завоевания чемпионского титула Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не зря перешел в петербургский клуб. Его слова передает «Чемпионат».

«Когда был финал Кубка с «Краснодаром» за ЦСКА, у меня были такие же эмоции, когда ты ничего не понимаешь. Радуешься, но не понимаешь. Но это разные турниры. Тут ты борешься 30 матчей, должен набрать очки. В Кубке же идешь от игры к игре. Сейчас можно сказать, что не зря переходил в «Зенит»», — сказал Дивеев.

Игорь Дивеев перешел в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение петербургской команды.

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

