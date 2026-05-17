Ветеран ЦСКА: хочу видеть в команде Хаби Алонсо, но он уже принял «Челси»

Экс-игрок Масалитин: возможно, в ЦСКА появится испанский тренер
Ветеран ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин порадовался тому, что чемпионские титулы в РПЛ завоевывают российские специалисты. При этом в комментарии «Газете.Ru» он допустил, что в скором времени в чемпионате может появиться еще один испанский тренер.

«Приятно, что и «Зенит», и «Краснодар» возглавляют отечественные тренеры, это большой плюс. Наши специалисты могут бороться за чемпионство, и в последние годы они становились победителями. Сейчас начинается тенденция в сторону испанских тренеров, сейчас уже четвертый с «Родиной» прибавился. Может, и еще кто-то появится — скажем, ЦСКА до сих пор не определился», — заметил специалист.

Он посетовал на то, что в команде играет много легионеров, что мешает развитию молодых российских футболистов. По его мнению, можно было бы избрать другой вектор.

«Оставить пять человек иностранцев, а на сэкономленные деньги, я бы пригласил, например, Сержиу Консейсау. Понятно, что я хочу Хаби Алонсо, но он уже принял «Челси». Но главное, чтобы был молодой тренер, который уже чего-то добился, которы мотивирован и, самое главное, может растить молодых футболистов ЦСКА», — считает Масалитин.

По итогам 30 туров РПЛ «Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локо» на одно очко.

