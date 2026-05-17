«Молодежи свойственна нестабильность»: ветеран ЦСКА высказался о результатах команды

ЦСКА завершил розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте, в заключительном туре обыграв «Локомотив» со счетом 3:1. Бывший игрок красно-синих Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» оценил концовку сезона в исполнении команды.

«Пришел молодой тренер, который знает возможности игроков. Отсюда появление, допустим, Бандикяна, который полгода не играл, не выходил даже на минуту. Здесь мы уже две игры видим его в составе. Получил шансы Козлов, Фиров, который перевернул игру в Нижнем Новгороде.

Естественно, молодежи свойственна нестабильность. А стабильность надо ловить. Хорошо зарекомендовал себя Данилов. Избавится от травм Лукин, и эти два игрока будут большими помощниками защите ЦСКА», — убежден эксперт.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локо» на одно очко.

