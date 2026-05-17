В ЦСКА рассказали, как обыграли «Локомотив»

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что рад итоговой победе своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не опирались на тот матч в первом круге — разве что эмоционально. Нужно помнить, что за такие удары надо давать сдачу. При подготовке смотрели матчи соперника с «Динамо» и «Зенитом», у которых схожая с нашей структура игры. Мы понимали, как играет «Локомотив», они хорошая и организованная команда, которая играет против мяча, мы старались лишить их этого преимущества», — заявил Игдисамов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. Главным судьей встречи назначен Артем Чистяков.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

