Ветеран «Спартака» оценил игру команды в РПЛ

«Спартак» прибавил с приходом на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо и, несмотря на ряд проблем и упущенную бронзу в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), показывал интересный футбол. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин.

«Может ли команда занести себе в актив весеннюю часть чемпионата? Однозначно. Но команда показывала очень хорошую игру только в первых таймах. Во вторых она проваливалась. С чем это связано? Неизвестно. Понятно, что в начале [при Карседо] были проблемы, за три игры они пропустили 10 мячей. Были притирки, недопонимание. Но потом они поймали игру, особенно в атаке. Стали появляться хорошие комбинации и красивые голы. И, самое главное, что ребята стали получать удовольствие от этой игры. А в обороне как были проблемы, так и остались, без них никуда», — считает Масалитин.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локо» на одно очко.

