Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Ветеран «Спартака» оценил игру команды в РПЛ

Экс-игрок Масалитин: футболисты «Спартака» стали получать удовольствие от игры
ФК «Спартак-Москва»

«Спартак» прибавил с приходом на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо и, несмотря на ряд проблем и упущенную бронзу в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), показывал интересный футбол. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин.

«Может ли команда занести себе в актив весеннюю часть чемпионата? Однозначно. Но команда показывала очень хорошую игру только в первых таймах. Во вторых она проваливалась. С чем это связано? Неизвестно. Понятно, что в начале [при Карседо] были проблемы, за три игры они пропустили 10 мячей. Были притирки, недопонимание. Но потом они поймали игру, особенно в атаке. Стали появляться хорошие комбинации и красивые голы. И, самое главное, что ребята стали получать удовольствие от этой игры. А в обороне как были проблемы, так и остались, без них никуда», — считает Масалитин.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локо» на одно очко.

Ранее Масалитин объяснил, почему «Краснодар» упустил титул.

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!