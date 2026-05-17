Глава РПЛ спрогнозировал рост числа претендентов на чемпионство в следующем сезоне

Алаев: за чемпионство боролись две команды, в следующем году таких будет больше

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об итогах завершившегося сезона-2025/26 чемпионата России. Его слова передает «Чемпионат».

«Прямо сейчас даю прогноз, что следующий сезон будет еще более интересным, с закрученной интригой. В этом году чемпионство определили две команды в концовке. Думаю, в следующем году нас ждет большее количество команд, которые будут каждый год ставить перед собой задачу бороться за чемпионство. По моим ощущениям, некоторые команды готовы включиться в борьбу за чемпионство», — сказал Алаев.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локо» на одно очко.

